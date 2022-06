Incidente auto moto, un ferito grave

Incidente auto moto a Gudo Visconti, un ferito grave.

Incidente auto moto

Lo schianto è stato molto violento. E' quello avvenuto tra un'auto e una moto che stavano viaggiando lungo la Sp1983 a Gudo Visconti. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 18 giugno 2022, intorno alle 17.30. I due mezzi si sono scontrati frontalmente. Subito è stato lanciato l'allarme.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce azzurra Abbiategrasso insieme all'elisoccorso arrivato da Milano e che è atterrato in un campo vicino; presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Il centauro, un 46enne, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Monza.