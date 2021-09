Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato attorno alle 18 di oggi, sabato 11 settembre, a Bonirola, frazione di Gaggiano.

Incidente auto-moto, elisoccorso a Gaggiano

Lo scontro è avvenuto in via Milano per cause al vaglio della Polizia Locale di Gaggiano. Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato due ambulanze, l'elisoccorso e l'automedica. Dalle prime informazioni, comunque, nessuno dei coinvolti nell'incidente (una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 25) sarebbe in pericolo di vita.