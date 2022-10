Incidente auto-moto: arriva l'elisoccorso in codice rosso

Scontro fra un'auto e una moto questa mattina, 28 ottobre, a Mesero: ad avere la peggio il motociclista 63enne. Sul posto anche l'elisoccorso.

Scontro fra auto e moto: arriva l'elisoccorso

Grave scontro oggi intorno alle 11.20 ad una rotonda lungo via Enrico Mattei: un motociclista si è scontrato con un'auto. Il centauro, 63enne ha avuto la peggio ed è stato chiamato l'elisoccorso. Il personale è sul posto per prestare i primi aiuti all'uomo: l'uomo è stato trasportato in elicottero in codice giallo, non più in pericolo di vita.

Traffico bloccato in tutta la zona e nei pressi dell'imbocco dell'autostrada.