Incidente tra auto, coinvolti anche un bimbo di 8 mesi e uno di 2 anni

Incidente tra due auto a Busto Garolfo, 5 le persone rimaste coinvolte.

Incidente a Busto Garolfo

L'impatto è stato violento. Il bilancio? Auto distrutte e 5 persone rimaste coinvolte, tra loro un bambino di 8 mesi e uno di 2 ani. E' l'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 27 agosto 2022, in via 4 Novembre a Busto Garolfo. Due le vetture che si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da accertare. Subito dopo lo schianto, è stato lanciato l'allarme.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno insieme all'ambulanza della Croce rossa e all'automedica dell'ospedale. Nessuno si è fatto male seriamente: tutti sono stati trasportati all'ospedale di Legnano in codice verde. Presente anche la Polizia locale che si è occupata di chiudere la via 24 Maggio per permettere le operazioni di soccorso.

