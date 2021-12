Corbetta

Il 76enne avrebbe fatto tutto da solo.

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 14 dicembre, in via Monte Resegone a Corbetta.

Incidente, anziano in gravi condizioni

Per cause al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Corbetta, un uomo di 76 anni al volante della sua auto ha perso il controllo del mezzo. Dalle prime informazioni, avrebbe fatto tutto da solo. Sul posto, per soccorrerlo, un'ambulanza della Croce Bianca di Magenta e l'automedica, allertate in codice rosso. Le sue condizioni sembrano gravi.