Incidente questa mattina, 12 gennaio, all'incrocio fra Corso Europa e via Matteotti a Rho: coinvolti una moto e un'auto.

Incidente all'incrocio, moto contro auto

Incidente questa mattina all'incrocio fra via Matteotti e Corso Europa a Rho: l'impatto è avvenuto fra una Citroen rossa e una moto. Ad Avere la peggio l'auto con il paraurti anteriore completamente divelto. Sul posto sono arrivati i Carabinieri per i rilievi del caso e gestire il traffico: fortunatamente non c'è stato bisogno dell'intervento dell'ambulanza.