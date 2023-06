Incidente questa mattina, 29 giugno, all'incrocio di via Acerbi a Castano primo: due le persone coinvolte che sono finite in ospedale a Legnano e Cuggiono.

Incidente all'incrocio: due persone in ospedale

Incidente a Castano primo questa mattina poco prima delle 9: il sinistro fra due auto è avvenuto all'incrocio fra via Acerbi angolo via Giardini. Presenti sul posto due mezzi dei vigili del Fuoco di Inveruno, l'ambulanza e l'automedica. Presente anche la Polizia Local che ha chiuso entrambe le vie.

Una donna, rimasta bloccata in auto, è stata estratta dalla vettura. E' stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano. L'altra donna coinvolta è stata invece trasportata in codice verde a Cuggiono.