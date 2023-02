Incidente all'incrocio: 50enne soccorsa

Incidente poco dopo le 15 di oggi, 23 febbraio, a Rho all'incrocio fra via del Majno e via Corridoni: coinvolta una donna di 50 anni.

Incidente all'incrocio: coinvolta una 50enne

Una donna di 50 anni è rimasta vittima di un incidente all'incrocio fra via del Majno, via per Mazzo e via Corridoni. Sul posto è arrivata un'ambulanza in codice giallo: coinvolte nell'incidente tre auto, due all'interno di un parcheggio e una rimasta in mezzo alla strada, a pochi metri dal semaforo.

Da chiarire ancora l'esatta dinamica della carambola che ha causato l'incidente.