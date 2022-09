Brutto incidente all'alba ad Abbiategrasso che ha visto coinvolte due automobili sulla ss494, ad una manciata di metri dalla caserma dei Carabinieri di Bià.

Incidente alle prime luci dell'alba, coinvolte due persone

L'allarme è scattato poco prima delle 6 con la chiamata ai soccorsi che nel giro di poco tempo sono arrivati sul posto in codice rosso con due ambulanze e un'automedica. Sul posto sono arrivati inoltre anche i Vigili del Fuoco di Milano di via Messina e gli stessi militari dell'arma di Abbiategrasso per cercare di stabilire le cause dell'incidente che al momento rimango al vaglio delle Forze dell'Ordine.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 34 anni e uno di 49. Al momento le condizioni di salute dei due automobilisti non sono note, ma come riportato dal portale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza non sarebbero in pericolo di vita visto che sono stati trasportati entrambi in codice giallo rispettivamente agli ospedali Humanitas di Rozzano e San Matteo di Pavia.