Incidente alla rotonda, centauro in ospedale

Paura a Busto Garolfo per uno schianto tra un'auto e una moto verificatosi nella mattinata di oggi, lunedì 20 novembre.

Incidente alla rotonda, motociclista soccorso in codice rosso

L'allarme è scattato alle 11.45 in via Arconate, dove un'auto e una moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, un'ambulanza della Croce bianca di Magenta e in supporto è intervenuta anche l'automedica.

L'uomo è stato portato all'ospedale di Legnano in codice giallo

Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 52 anni. Fortunatamente le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto si era temuto in un primo momento ed è stato trasportato all'ospedale di Legnano in codice giallo.

A rilevare l'incidente sono stati gli agenti della Polizia Locale.