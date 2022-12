Incidente al "solito incrocio": coinvolte tre persone

Incidente fra due auto intorno alle 13 di oggi, 1 dicembre: il sinistro è avvenuto all'incrocio fra la Statale del Sempione e la via per Lainate a Rho.

Incidente all'incrocio fra due auto

Scontro fra due auto all'incrocio fra la via per Lainate e la Statale del Sempione a Rho: sul posto sono arrivate tre ambulanze e un'automedica. Coinvolto un uomo di 51 anni, una donna di 52 e una di 81. Dopo i primi interventi sanitari portati sul posto sono stati trasportati in codice verde in ospedale.

Sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco.