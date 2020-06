Incidente ad Abbiategrasso: coinvolto un 50enne. Intorno alle 8 due auto si sono scontrate, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Abbiategrasso, in via Pascoli.

L’impatto ha causato alcune ferite ad un 50enne, per cui si è reso necessario l’intervento dei soccorritori. E’ arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra in codice giallo. Sul posto anche i vigili abbaitensi per gli accertamenti del caso e per regolare la viabilità.

