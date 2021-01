Elisoccorso in via Asiago a Vittuone: un uomo di 70 anni ha infatti avuto un brutto incidente stradale poco dopo le 12.15 di oggi

Incidente a Vittuone: elisoccorso per un 70enne

Elisoccorso in via Asiago a Vittuone: un uomo di 70 anni ha infatti avuto un brutto incidente stradale poco dopo le 12.15 di oggi. Sul posto anche una ambulanza della Croce Bianca di Sedriano, allertati i carabinieri di Abbiategrasso e la Polizia locale di Vittuone. La persona sembra tuttavia non essere in gravi condizioni.