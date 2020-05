Incidente a Turbigo: soccorso un 84enne

Incidente a Turbigo in via Filippo Corridoni: è successo oggi, domenica 31 maggio, poco prima di mezzogiorno.

Incidente a Turbigo: coinvolto un anziano

Lo scontro è avvenuto oggi, domenica 31 maggio, poco prima di mezzogiorno in via Filippo Corridoni a Turbigo. A rimanere coinvolto un uomo di 84 anni, per il quale è stata allertata la Croce Azzurra di Buscate in codice rosso. Sul posto, i sanitari, gli hanno prestato le prime cure e, in questi minuti, lo stanno trasportando in ospedale in codice giallo.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE