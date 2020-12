Incidente a Turbigo, soccorsa una donna

Incidente stradale a Turbigo, arriva l’ambulanza.

Incidente stradale in via dei Patrioti

E’ successo poco fa in via dei Patrioti. Mancavano pochi minuti alle 11 di oggi, domenica 13 dicembre 2020. Sul posto è intervenuta in codice giallo un’ambulanza della Croce azzurra di Buscate che ha soccorso una donna di 31 anni. Allertati anche i carabinieri.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE