Incidente a Sant’Ilario, feriti due uomini. E’ scattata la chiamata al 112 verso le 12.15 di sabato 25 luglio a seguito di un sinistro che ha viste coinvolte due vetture.

In mattinata coinvolto in un sinistro un bimbo di 18 mesi

Teatro dello scontro via Novella a Sant’Ilario: feriti due uomini di 22 e 48 anni in maniera non grave.

I soccorsi

Sul posto una ambulanza della Croce Bianca di Legnano in codice giallo, oltre a una gazzella dei Carabinieri di Legnano per i rilievi di rito.

