Incidente a Pregnana: due persone coinvolte

Incidente tra auto in via Merano a Pregnana Milanese: è quanto successo intorno alle 11.40 di oggi, sabato 7 agosto 2021.

L'arrivo dei soccorsi

Uno scontro tra auto in via Merano a Pregnana Milanese. A rimanere coinvolte due persone: una donna di 35 anni e un uomo di 50. Per soccorrerli sono stati chiamati i sanitari, in codice giallo. Sul posto è giunta un'ambulanza di Rho Soccorso; l'equipaggio sta prestando i primi soccorsi in questi minuti. Nessuno dei due coinvolti è stato infine portato in ospedale.