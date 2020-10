Incidente a Pontenuovo: investite una donna e una bambina di quattro anni che erano in bici.

Ambulanza della Croce bianca di Magenta e automedica questa mattina, lunedì 12 ottobre, pochi minuti prima delle 8 in via beate Gianna Molla Beretta a Pontenuovo, frazione di Magenta. I soccorritori sono accorsi per un investimento ciclistico. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una donna di 38 anni e una bambina di 4. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. La donna e la bambina sono state trasportate in codice verde all’ospedale.

