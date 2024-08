Una vera e propria tragedia ha colpito nella serata di ieri, venerdì 9 agosto, la comunità di Parabiago.

Incidente a Parabiago: 52enne muore investito in bicicletta

Una manciata di minuti prima delle ore 20 infatti lungo la Strada Provinciale 149 si è verificato un tragico incidente che ha visto coinvolte un'automobile ed una bicicletta.

Ad avere la peggio è stato purtroppo il ciclista 52enne, F.R. residente proprio a Parabiago, che è purtroppo venuto a mancare all'ospedale di Legnano dove era stato trasferito in codice rosso a seguito del sinistro.

Stamattina il decesso

Vani i tentativi del personale medico che ha cercato in tutti i modi di tenere in vita per tutta la notte. Purtroppo nella mattinata di oggi, sabato 10 agosto, è stato constatato il decesso.

Sul luogo dell'incidente, inviati dalla centrale operativa, erano arrivati il personale sanitario del 118 con un'ambulanza della Croce Verde Novate e i Carabinieri di Legnano.

Proprio i Carabinieri in questo momento sarebbero al lavoro, oltre che per stabilire e ricostruire la dinamica del sinistro, anche per rintracciare l'automobile. Dopo l'incidente infatti l'autista parrebbe essersi dileguato facendo perdere le sue tracce.