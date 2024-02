Incidente a Ozzero lungo la Provinciale

Un incidente si è verificato oggi, sabato 17 febbraio 2024, poco prima delle 13 lungo la Provinciale 494 a Ozzero.

Incidente a Ozzero: arrivano i soccorsi

Un'auto, per cause ancora da accertare, sarebbe finita fuori strada lungo la Provinciale 494 a Ozzero. Sul posto, in codice rosso, sono giunte un'automedica e un'ambulanza. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, per capire le dinamiche di quanto accaduto, e i Vigili del fuoco.

Coinvolta una 37enne

Nell'incidente è rimasta coinvolta una donna di 37 anni, trasportata in ospedale in codice giallo per tutti i controlli del caso.

Il luogo dell'incidente: