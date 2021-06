Incidente a Magnago: grave un 43enne

Incidente stradale a Magnago: paura per un 43enne.

Incidente in via Trieste, uomo soccorso dall'ambulanza

L'allarme è scattato alle 17 in via Trieste, per un mezzo finito contro un ostacolo. Sul posto è intervenuta in codice giallo un'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio e sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il personale del 118 ha prestato i primi soccorsi all'uomo ferito e purtroppo le sue condizioni si sono rivelate più gravi del previsto, tanto che l'intervento è passato al codice rosso, quello riservato alla massima urgenza.