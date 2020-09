Incidente a Legnano: soccorso un pedone

Incidente a Legnano: l’allarme è scattato poco fa in via Lampugnani.

Aggiornamento delle 11.40: L’uomo è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.

Incidente a Legnano

Mancava una manciata di minuti alle 11 quando un’ambulanza della Croce rossa cittadina è intervenuta in codice giallo per soccorrere un pedone 52enne rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatori in via Lampugnani all’altezza del civico 15. Sul posto anche gli uomini della Polizia Locale. Al momento in cui scriviamo, soccorritori e agenti sono ancora al lavoro.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE