Incidente a Legnano: coinvolto anche un bimbo

Arrivano i soccorsi

Un'ambulanza è giunta in via Milano per prestare soccorso a quattro persone rimaste coinvolte in un incidente: tra loro anche un bimbo.

Incidente in via Milano a Legnano: è quanto successo poco prima di mezzogiorno di oggi, domenica 19 dicembre 2021.

Aggiornamento delle 12.50

Per fortuna nessuno è grave e i feriti sono stati portati in ospedale in codice verde.

I soccorsi sono giunti in via Milano in codice giallo per prestare soccorso a quattro persone rimaste coinvolte in un incidente tra due auto. Tra loro anche un bimbo, una ragazza di 18 anni una donna di 35 anni e un uomo di 64 anni. Sul posto, oltre a un'ambulanza della Croce rossa di Legnano anche gli agenti della Polizia Locale cittadina, per ricostruire la dinamica dello scontro.