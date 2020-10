Incidente a Inveruno: 64enne finisce in ospedale in codice giallo.

Incidente a Inveruno: 64enne finisce in ospedale

Nella mattinata di oggi, giovedì 1 ottobre, intorno alle 11, una donna di 64 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale in via Varese a Inveruno. Sul posto, a prestarle soccorso, è intervenuta la Croce Rossa di Legnano che ha trasportato la donna in codice giallo in ospedale. Allertata anche la Polizia locale di Inveruno.

