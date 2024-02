Incidente a Garbagnate: respinta la richiesta di patteggiamento presentata dagli avvocati difensori (e accolta dai pm) di Bogdan Pasca, l'uomo che alla guida di un furgone ubriaco e senza patente travolse e uccise Valentino Colia (15 anni), ferendo gravemente l'amica coetanea che era con lui.

Incidente Garbagnate

Lo riporta l'Ansa: Il gip Luca Milani ha respinto la richiesta di patteggiamento, ritenendo incongrua la pena proposta. All'accordo fra accusa e difesa che prevedeva quattro anni di pena per l'uomo 33enne accusato di omicidio stradale si erano opposte le famiglie dei due giovani, vittime dell'incidente di via Kennedy.

La tragedia

La tragedia avvenne in via Kennedy la scorsa estate, il 17 luglio. Era sera e Valentino insieme ad alcuni amici si era recato a mangiare un gelato. Di rientro verso casa, ha attraversato via Kennedy a bordo di una bicicletta su cui era insieme all'amica. I due giovani sono stati travolti dal furgone che viaggiava oltre i limiti di velocità. L'uomo alla guida, Bogdan Pasca, arrestato quella notte dai carabinieri, si fermò sul luogo dell'incidente per prestare soccorso. Risultò essere ubriaco, privo di patente di guida, e recidivo visto che in passato era già stato colto alla guida in stato di ebbrezza. Da allora si trova in custodia cautelare.