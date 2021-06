Cinque persone coinvolte, tra cui tre bambini, nell'incidente stradale avvenuto a Gaggiano attorno alle 17.20 di oggi, sabato 26 giugno.

Incidente a Gaggiano, coinvolti anche tre bambini

Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Locale dell'Unione dei Fontanili, in via Francia si sono scontrate due auto. Cinque le persone coinvolte: tre bambini di 2, 7 e 10 anni, una donna di 28 e un uomo di 40. Sul posto due ambulanze. Dalle prime informazioni, nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni.