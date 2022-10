Incidente a Cerro, giovane investito in bicicletta.

Giovane investito

E' successo questa mattina poco dopo le 7 e 30 a Cerro Maggiore. Un ragazzo di 17enne che stava transitando in bicicletta in via Turati è stato investito.

Ospedale a Legnano

Sul posto ambulanza e automedica con la massima urgenza. Allertati anche i carabinieri per le verifiche sull'incidente. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasferito in ambulanza in ospedale a Legnano, dove è arrivato alle 8 e 20. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. Il rientro è avvenuto in codice giallo.