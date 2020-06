Incidente a catena sulla sp229: coinvolto anche bambino di 3 anni

Incidente a catena sulla sp229 a Vanzago: coinvolto anche bimbo di 3 anni

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 giugno, pochi minuti prima delle 14, si è verificato un incidente a catena lungo la Sp229 a Vanzago. Nel sinistro sono rimaste coinvolte molte persone: due bambini di 11 e 3 anni, due uomini di 40 e 36 anni una donna di 40 anni. Sul posto due ambulanze del 112 per prestare soccorso. Entrambe le autolettighe hanno poi trasportato i coinvolti in ospedale in codice verde.

