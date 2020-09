Incidente a catena a Rho: traffico bloccato FOTO

Incidente a catena a Rho: traffico bloccato. Tre auto coinvolte.

Incidente a catena a Rho: traffico bloccato

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 settembre, viale dei Fontanili a Rho è stata protagonista di un incidente a catena. Tre auto, per cause ora in fase di accertamento, si sono infatti scontrate. Ad una, dopo lo scontro, sono scoppiati gli airbag e un’altra si è girata su se stessa. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Rho Soccorso. La strada, che porta all’imbocca dell’Autostrada A4, è momentaneamente bloccata.

