Incidente a Castano Primo: due ambulanze sul posto e un'automedica.

Questa mattina, giovedì 1 luglio, pochi minuti prima delle 11.30, una donna di 39 anni e un uomo di 63 anni sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. La dinamica è ancora al vaglio delle Forze dell'ordine accorse sul posto. A soccorrere i due coinvolti due ambulanze della Croce rossa e della Croce azzurra e un'automedica.

Entrambe le persone sono state trasportate in codice giallo in ospedale.