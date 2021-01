Incidente a Busto Garolfo: coinvolti due bambini

Un incidente in via Alfredo di Dio a Busto Garolfo: è successo stamani, martedì 19 gennaio 2021, poco prima delle 8.

Incidente a Busto Garolfo: coinvolti anche due bambini

I soccorsi sono stati allertati in via Alfredo di Dio per un incidente che ha visto rimanere coinvolte due auto con a bordo quattro persone. Subito allertata, in codice giallo, un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, che ha prestato le prime cure alle quattro persone coinvolte: una ragazzina di 12 anni, una donna di 35, un uomo di 47 e un bimbo di 6 anni. Per fortuna tutti stanno bene. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e la Polizia Locale di Busto Garolfo per capire la dinamica dell’incidente.