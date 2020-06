Incidente a Buscate intorno alle 3 di questa notte: la 21enne è ancora in ospedale

Incidente a Buscate: la 21enne è ancora in ospedale

Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno, pochi minuti prima delle 3, una ragazza di 21 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere uscita di strada in via Gramsci a Buscate. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. All’arrivo dei soccorritori del 112 e dei Carabinieri la giovane era cosciente ed è stata trasportata in codice rosso, con l’elisoccorso, all’ospedale Circolo di Varese. Al momento la giovane è ancora in nosocomio con una lussazione al femore.

