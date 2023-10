Incidente a Bareggio: morto il motociclista

Incidente a Bareggio intorno alle 12 di oggi, lunedì 9 ottobre 2023, tra un'auto e una moto: purtroppo il motociclista non ce l'ha fatta ed è deceduto.

Incidente a Bareggio: muore motociclista

Non ce l'ha fatta il motociclista che oggi, lunedì 9 ottobre, ha avuto un incidente in via Magenta a Bareggio. Per cause ancora da accertare, intorno alle 12, era avvenuto uno scontro tra una moto e un'auto.

Cos'era successo

Sul posto, per dare i primi aiuti alla persona rimasta ferita, un'ambulanza della Croce Bianca Magenta e due automediche. Allertato anche il Comando della Polizia Locale per capire le dinamiche dello scontro.