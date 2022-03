Inciampa e batte la testa: donna soccorsa in codice rosso

L'incidente

La donna si trovava in via Tazio Nuvolari e si stava recando alla casetta dell'acqua di Arese.

Una donna di 66 anni è stata soccorsa dopo aver battuto la testa questa mattina, 21 marzo 2022, mentre si recava a prendere l'acqua al distributore ad Arese.

L'incidente mentre camminava

Soccorsi in codice rosso oggi poco dopo mezzogiorno per una donna di 66 anni che stava camminando in via Tazio Nuvolari mentre stava per raggiungere la casetta dell'acqua : la donna sarebbe inciampata e caduta in strada battendo violentemente la testa. Sul posto è arrivata un'ambulanza in codice rosso per portarle i primi soccorsi.

Al momento il mezzo si trova ancora sul posto in attesa della stabilizzazione della donna e del trasporto in ospedale.