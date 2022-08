Incendio vicino all'ospedale, a fuoco le sterpaglie

Ennesimo incendio nella notte di oggi, 6 agosto 2022, questa volta vicino all'ospedale Nuovo di Legnano dove sono andate a fuoco delle sterpaglie.

Incendio nella notte, a fuoco sterpaglie

A causa delle alte temperature e delle aree verdi sempre più secche, e forse di un mozzicone di sigaretta, questa notte è scoppiato un incendio in via Montalcini a Legnano intorno a mezzanotte e mezza. Nell'area vicina il nuovo ospedale sono arrivati i Vigili del fuoco di Legnano che hanno domato le fiamme evitando danni peggiori per tutta l'area.