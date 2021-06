Incendio vicino al depuratore di Olgiate Olona, Vigili del fuoco in azione

Incendio in Valle Olona, il fumo è visibile anche nel Legnanese.

Incendio in zona depuratore a Olgiate Olona

Un’alta colonna di fumo si è alzata poco prima delle 13 di oggi, mercoledì 2 giugno 2021, per un incendio nella zona del depuratore di Olgiate Olona. Il fumo, nero e denso, si è alzato per centinaia di metri, visibile in tutto il territorio. Subito sono scattate le chiamate al 112 per l’incendio che sembra interessare la zona del depuratore di Olgiate Olona, al confine con Marnate e alle porte del Parco ex Mulino. Sul posto sono rapidamente intervenuti i Carabinieri, la Protezione civile e i Vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio-Gallarate. Da quanto si apprende, l’incendio non avrebbe interessato l’impianto ma alcuni copertoni abbandonati che si trovavano dietro a uno dei capannoni nella zona. Gli operatori hanno spento l’incendio e stanno mettendo in sicurezza l’area.