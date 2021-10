Incendio sul tetto di una villetta, arrivano pompieri e ambulanza

SAN VITTORE OLONA

Paura in un'abitazione di via 24 Maggio

Incendio dal tetto di una villetta a San Vittore Olona, momenti di paura.

Incendio della canna fumaria

Incendio di una canna fumaria e paura in un'abitazione. E' quanto successo la sera di oggi, mercoledì 13 ottobre 2021, a San Vittore Olona. L'incendio è scoppiato in un'abitazione di via 24 Maggio. Subito è stato lanciato l'allarme. In zona è stato notato da diversi residenti il fumo proveniente dalla villetta.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Legnano, insieme ai carabinieri. In questi istanti sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme con i pompieri impegnati con l'autoscala e l'autopompa.

Sul posto anche l'ambulanza di RhoSoccorso ma non vi sarebbero feriti.

LE FOTO: