Incendio parte dalle sterpaglie e arriva alla conceria

Incendio a Turbigo, paura per una conceria.

Incendio, dalle sterpaglie alla conceria

L’alta colonna di fumo nero era ben visibile fin dall’aeroporto di Malpensa. E’ quanto successo nel tardo pomeriggio di domenica 23 maggio 2021, a Turbigo. Intorno alle 18.30, in via Alegosa, un cittadino ha iniziato a bruciare delle sterpaglie nel suo giardino. Ma, per cause ancora da accertare, le fiamme hanno oltrepassato la sua proprietà arrivando fino alla vicina conceria.

L’arrivo dei pompieri

Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, insieme a loro anche la Protezione Civile. A bruciare, oltre alle sterpaglie del turbighese, anche parte del capanno e degli attrezzi della parte esterna della conceria.