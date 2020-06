Incendiò per vendetta l’auto dei datori di lavoro, in carcere badante ucraina

Ordinanza di custodia cautelare in carcere per una badante ucraina che ad agosto incendiò l’auto dei suoi datori di lavoro per vendetta

Lo scorso 19 giugno i militari della compagnia Carabinieri di Abbiategrasso hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna Ucraina, classe 1971, ritenuta responsabile di incendio doloso.

I fatti risalgono allo scorso 15 agosto, quando ad Abbiategrasso, in via Pellico, venne appiccato un incendio che danneggiò due autovetture rispettivamente di proprietà di una donna italiana classe 1957 e di una donna italiana classe 1990 (madre e figlia). L’incendio interessava anche un portico ed un box adiacente alle auto incendiate. La donna autrice del rogo faceva la badante presso l’abitazione di un’anziana signora. Proprio in quell’ambito aveva maturato il proposito criminale e di vendetta per futili motivi nei confronti dei suoi datori di lavoro e della figlia, che l’aveva portata ad appiccare il rogo.

