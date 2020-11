Incendio nelle cucine della casa di riposo Perini FOTO E VIDEO

L’incendio, subito domato, si sviluppato intorno alle 21.30. Nessun ferito tra il personale e gli ospiti

Le fiamme sono divampate nel locale cucina

Paura alle 21. 30 di stasera alla casa di riposo Perini di via Cadorna a Rho. Un incendio, fortunatamente di piccole dimensioni si è verificato, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine nelle cucine della Rsa rhodense.

Sul posto i vigili del fuoco della vicina caserma di Rho

Scattato l’allarme sul posto per domare le fiamme sono arrivate due autobotti dei vigili del fuoco della vicina caserma di Rho. I pompieri hanno impiegato alcuni minuti per spegnere le fiamme divampate nel locale

Nessun ferito tra il personale e tra gli ospiti

In via Cadorna per precauzione anche un’ambulanza del 118. Fortunatamente nessuna delle persone che al momento si trovavano nelle cucine della casa di riposo rimasta ferita. Nessun problema nemmeno per i numerosi ospiti della struttura rhodense.