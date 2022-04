Incendio nella zona dell'inceneritore: a fuoco rifiuti ingombranti non pericolosi

Rogo

Sul posto, a Busto Arsizio, nove mezzi dei Vigili del fuoco. L'alta colonna di fumo nero era ben visibile anche da Legnano.

Incendio nella zona dell'impianto di incenerimento Neutalia (ex Accam) a Busto Arsizio, sul confine con Magnago. L'alta colonna di fumo nero era ben visibile anche da Legnano e fino a Pogliano Milanese.

Incendio a Busto Arsizio, colonna di fumo ben visibile fino al Rhodense

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 aprile 2022, per cause in corso di accertamento è divampato un rogo nell’area dell'impianto di Neutalia a Busto Arsizio. Le fiamme si sono sviluppate nell’area adibita ai rifiuti ingombranti non pericolosi (complementi di arredo, mobili eccetera) gestita da terzi. Sul posto sono intervenuti celermente i Vigili del fuoco di Varese con nove automezzi: tre autopompe, due autobotti, due fuoristrada, un carro schiuma e un carro aria. E' stata allertata l'Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente) per i rilievi del caso. "L'incendio è ora domato - comunica Neutalia - Non ci sono persone coinvolte e non sono stati interessati né l’impianto né l’area dei rifiuti speciali".