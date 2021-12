Mesero

Ci sono volute 5 ore di intervento per i Vigili del fuoco di Inveruno per spegnere le fiamme

Incendio nella notte a Mesero in via 4 Novembre. Brucia un tetto, fiamme domate in circa 5 ore.

Incendio nella notte: brucia un tetto

A prendere fuoco un tetto di un casolare in via 4 Novembre, all'incrocio con via Novara. Mesi fa, era stato avvolto dalle fiamme un locale pubblico dello stesso stabile.

I soccorsi

Difficile e lungo l'intervento dei Vigili del fuoco di Inveruno, ci sono volute 5 ore per spegnere le fiamme e domare l'incendio. Cinque i mezzi intervenuti sul posto.