Incendio nella cartiera, fumo invade la zona

Incendio nella cartiera di via Trento a Nerviano.

Incendio nella cartiera

Fumo e fiamme dalla cartiera. E' quello che è accaduto poco fa a Sant'Ilario, frazione di Nerviano. Intorno alle 13.50 è infatti scoppiato un incendio nella vecchia fabbrica che si affaccia sulla via Trento. Il fumo ha invaso praticamente l'intera via e parte di quelle limitrofe. Via Rovereto è stata chiusa al traffico.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti alcuni mezzi dei Vigili del fuoco, l'ambulanza della Croce rossa, i Carabinieri e la Polizia locale. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono ancora in corso, non vi sono feriti.