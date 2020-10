Incendio nell’ex calzaturificio Ugo Rossetti FOTO

Incendio nell’ex calzaturificio Ugo Rossetti a Parabiago: a domare le fiamme sono stati i Vigili del Fuoco di Legnano.

Incendio nell’ex calzaturificio Ugo Rossetti

Fiamme nella notte a Parabiago. Un grosso incendio nella notte a Parabiago. E’ quello scoppiato in via Caldara. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’ex calzaturificio Ugo Rossetti, attualmente in disuso. Erano le 3 di questa notte quando è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano. La squadra del distaccamento legnanese, insieme ad alcuni colleghi di Rho, ha iniziato subito le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Lo stesso immobile era già stato interessato da un incendio all’alba del 3 settembre 2020.

LE FOTO:



TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE