Incendio nel negozio di kebab sul Sempione

Incendio nel negozio di kebab: paura nell’esercizio commerciale di Pogliano Milanese che si affaccia sulla Statale del Sempione.

Incendio nel negozio di kebab

Attimi di paura intorno alle 21 di questa sera, domenica 26 aprile 2020, a Pogliano Milanese per l’incendio di una canna fumaria al kebab di via Sempione. Fortunatamente il locale era vuoto, causa emergenza Coronavirus e il proprietario stava preparando dei panini per la consegna a casa. Le fiamme hanno subito avvolto la zona della cucina e una parte del negozio ma poi sono state prontamente spente prima dai proprietari e poi dai Vigili del Fuoco arrivati per sedare l’incendio.

Sul posto anche un’ambulanza di RhoSoccorso, arrivata sul posto in codice rosso: i soccorritori hanno trasportato uno dei dipendenti, in codice verde, in ospedale per aver respirato del fumo.

E’ arrivato anche, posto per sincerarsi di quanto accaduto, il vicesindaco di Pogliano Milanese Massimiliano Irmici.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE