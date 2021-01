Incendio nel deposito bus a Cornaredo

Incendio al deposito di bus nella notte a Cornaredo, nell’area industriale di via Merendi.

Incendio al deposito bus nella notte

Allarme nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 gennaio, a Cornaredo in via Merendi. Intorno alle 4 per cause ancora in fase di accertamento un rogo si è sviluppato all’interno della Iveco di via Merendi 47, coinvolgendo i bus presenti.

Quattro bus distrutti

Le fiamme hanno coinvolto e distrutto quattro bus. Sul posto sono accorsi diversi equipaggi dei Vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere l’incendio.

Si indaga sulla dinamica.

TORNA ALLA HOME