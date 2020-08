Incendio nel cortile della pasticceria, fumo nel centro città FOTO

Incendio nel cortile della pasticceria: è successo in Corso Europa a Rho. Sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Fumo in tutto il centro della città.

Incendio nel cortile della pasticceria, momenti di paura

E’ successo tutto in pochi istanti. A bruciare del materiale che si trovava all’interno di un struttura nel cortile esterno della pasticceria che si trova in Corso Europa a Rho. Erano circa le 13.45 di oggi, venerdì 21 agosto 2020. I primi a essere intervenuti sono stati gli agenti della Polizia Locale, uno di loro ha scavalcato la recinzione e ha iniziato a sedare le fiamme. Poco dopo sono arrivati sul posto i proprietari e i Vigili del Fuoco che in questi istanti stanno spegnendo le fiamme.

Dal luogo dell’incendio si è alzata una colonna di fumo e un forte odore di bruciato si è avvertito in tutto il centro della città.

Da accertare le cause che hanno dato origine alle fiamme.

