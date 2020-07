Incendio in via Silvio Pellico, intervengono i Vigili del fuoco

Incendio in via Silvio Pellico ad Abbiategrasso, sul posto i Vigili del Fuoco di Abbiategrasso e Milano

Fiamme in un immobile abbandonato di via Silvio Pellico, una traversa di viale Sforza ad Abbiategrasso nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 luglio. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco di Milano e Abbiategrasso per domare le fiamme. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche la Polizia locale.

