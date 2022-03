Incendio in via della Spiga a Milano: in gravi condizioni il nipote di Diana Bracco

La tragedia

La vittima è stata ritrovata oggi, 11 marzo 2022, con diverse ustioni sul corpo e in arresto cardiaco.

Grave incendio questa mattina, 11 marzo 2022, in un appartamento in via della Spiga a Milano: in gravi condizioni il nipote di 50 anni di Diana Bracco.

Le fiamme all'interno del locale

Grave incendio poco prima delle 10 all'interno di un appartamento in via della Spiga a Milano: a subire gravi ustioni un uomo di 50 anni rinvenuto nell'appartamento in arresto cardiaco. L'uomo, trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, risulta essere il nipote di Diana Bracco, conosciuta nel mondo dell'industria farmaceutica ed ex proprietaria dell'area dello stabilimento Diana De Silva di Rho dove è stato realizzato il nuovo teatro in via Castelli Fiorenza.

Sul posto i mezzi di soccorso

Sul posto sono arrivate oltre a due ambulanze, anche un'automedica e i Carabinieri della stazione di zona. La vittima si trova in questo momento in pericolo di vita.