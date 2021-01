Incendio in un condominio in via Curiel a Pero. Sul posto i Vigili del fuoco e una ambulanza.

Incendio in un condominio, devastato un appartamento

Un’alta colonna di fumo ha allarmato numerosi cittadini di Pero questa mattina, giovedì 28 gennaio, intorno alle 9.

Un’incendio ha interessato uno stabile su tre piani in via Curiel dove sono presenti un esercizio commerciale e delle abitazioni. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco e una ambulanza di Pero in assistenza.

In questo momento sono in corso le operazioni per spegnere le fiamme.